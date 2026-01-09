Німеччина

Важкий січень в Німеччині.

Через снігопад у Німеччині перенесено матчі 16-го туру німецької Бундесліги Санкт-Паулі — РБ Лейпциг та Вердер — Гоффенгайм. Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату Німеччини.

Вердер повідомляє, що в результаті діалогу між Німецькою футбольною лігою, клубами та місцевою владою матч із Гоффенгаймом, призначений на 10 січня, перенесено. Стадіон Везерштадіон зледенів та занесений снігом, а прогноз погоди покращення не обіцяє, через що клуб не може забезпечити безпечне використання аварійних виходів. Також має місце порушення у роботі бременського громадського транспорту.

Та ж сама причина спонукала керівні органи німецького футболу скасувати матч в Гамбурзі між Санкт-Паулі та РБ Лейпциг.

Поки невідомо, коли саме будуть проведені зазначені матчі.