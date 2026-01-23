Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю чергового туру чемпіонату Іспанії, який проходитиме 23-26 січня.

Відсьогодні й до вівторка, 27 січня, мають відбутися всі десять матчів 21-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Відкриють його на Естадіо Сьютат де Валенсія, де місцевий Леванте прийматиме Ельче.

Слідкуйте за поєдинками чемпіонату Іспанії на Football.ua.

РОЗКЛАД ТУРУ

[*] — положення в турнірній таблиці

П'ятниця, 23 січня, 22:00. Естадіо Сьютат де Валенсія, Валенсія. Перше коло — 0:2

Після очікуваної поразки від Реала в Мадриді (0:2) Леванте прагне вперше в поточній кампанії Ла Ліги перемогти вдома, раніше здійснивши вісім невдалих спроб (3Н, 5П). Заряджає позитивом уболівальників клубу з Валенсії і той факт, що Ельче його на виїзді не перемагав аж із травня 1982 року. Відповідна безпрограшна серія Леванте налічує 18 матчів (9В, 9Н) і підопічні Луїша Каштру спробують не зруйнувати її.

Офіційним беттінг-партнером Ла Ліги в України є букмекерська компанія betking.

Команда Едера Сарабії у свою чергу після повернення до "еліти" досі не перемагала в чемпіонаті на виїзді (4Н, 5П). Туром раніше Ельче втратив домашню звитягу над Севільєю (2:2), яку Леванте нещодавно розгромив у виїзній для себе дуелі (3:0). Як і суперник із Валенсії, Ельче протягом останніх п'яти турів набрав тільки п'ять очок і сьогодні ризикує не досягнути значного покращення свого турнірного становища.

прогноз 1:1

Субота, 24 січня, 15:00. Естадіо де Вальєкас, Пуенте де Вальєкас (Мадрид). Перше коло — 0:2

Райо Вальєкано минулої неділі зазнав розгрому у Віго (0:3), вперше за майже рік двічі поспіль поступившись "сухо" (всі турніри). У сезоні-2025/26 колектив Іньїго Переса вдома залишився ні з чим тільки раз і в суботу він сподіватиметься вкотре уникнути невдачі. Клуб цілком справедливо претендуватиме на продовження серії із трьох домашніх звитяг над памплонцями.

Осасуна минулої суботи вдома драматично вирвала важливу перемогу над Реалом Ов'єдо (3:2), обійшовши свого майбутнього суперника в турнірній таблиці Ла Ліги. У той же час помітна відсутність виїзних успіхів у чемпіонаті змушує сумніватися в спроможності підопічних Алессіо Ліші набрати бодай один заліковий бал у суботньому протистоянні.

прогноз 2:1

Субота, 24 січня, 17:15. Камп де Месталья, Валенсія. Перше коло — 2:2

Валенсія за рахунок непростої перемоги над Хетафе на виїзді (1:0) вирвалася із зони вильоту й нині 18-й Алавес команда Карлоса Корберана переважає на один заліковий бал. Націлившись на перші з жовтня 2013 року три поспіль "сухі" звитяги, клуб з однойменного міста спробує перервати свою безвиграшну серію із семи матчів проти Еспаньйола, останні шість з яких завершилися внічию.

Клуб із Барселони до протистояння підходить на тлі здобуття тільки одного очка в минулих трьох турах чемпіонату. Тижнем раніше Еспаньйол удома поступився Жироні (0:2), тоді як двоє інших претендентів на п'яту сходинку скоротили своє відставання від колективу Маноло Гонсалеса до двох залікових балів. Ще одна осічка вже в дуелі з Валенсією навряд чи когось зараз здивує.

прогноз 1:1

Субота, 24 січня, 19:30. Рамон Санчес Пісхуан, Севілья. Перше коло — 2:3

Севілья в понеділок ледь не зазнала п'ятої поспіль поразки, але все ж зуміла вирвати виїзну нічию з Ельче (2:2). Жахлива форма підопічних Матіаса Алмейди викликає значні сумніви в спроможності клубу з однойменного міста вперше з квітня 2023 року обіграти Атлетік Більбао після серії з п'яти невдалих спроб (1Н, 4П).

Окрилений своїм успіхом у Лізі чемпіонів (виїзна перемога над Аталантою, 3:2) Атлетік намагатиметься не дозволити Севільї зрівнятися з ним за очками. Як і його суперник, клуб із Більбао в останніх чотирьох турах набрав тільки один заліковий бал. Минулої суботи команда Ернесто Вальверде поступилася на виїзді Мальорці (2:3) і тепер ризикує вперше за три роки не виграти в п'яти поспіль матчах Ла Ліги.

прогноз 0:0

Субота, 24 січня, 22:00. Естадіо де ла Кераміка, Вільярреал. Перше коло — 1:3

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 24.01.2026.

Неділя, 25 січня, 15:00. Ер-Ріяд Ейр Метрополітано, Мадрид. Перше коло — 1:1

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 25.01.2026.

Неділя, 25 січня, 17:15. Spotify Камп Ноу, Барселона. Перше коло — 3:1

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 25.01.2026.

Неділя, 25 січня, 19:30. Аноета, Сан-Себастьян. Перше коло — 1:1

Реал Сосьєдад туром раніше шокував Барселону на Аноеті (2:1), продовживши свою безпрограшну серію до шести матчів, останні чотири з яких провів під керівництвом нового керманича Пеллегріно Матараццо. Клуб із Сан-Себастьяна сподівається повернутися до боротьби за єврокубки, але для цього має впоратися з упевненим у виїзних поєдинках Ла Ліги-2025/26 суперником.

Сельта серед тижня вдома впоралася з Ліллем (2:1), гарантувавши свою участь у плей-оф Ліги Європи. Тепер підопічні Клаудіо Хіральдеса прагнуть уникнути першої з кінця листопада поразки в Ла Лізі. Клуб із Віго за цей період набрав 16 із 18-ти можливих очок, пропустивши тільки один гол. Тим не менш, єврокубкова втома може завадити йому ще більше покращити своє турнірне становище.

прогноз 2:1

Неділя, 25 січня, 22:00. Мендісорроса, Віторія-Гастейс. Перше коло — 0:1

Минулої неділі Атлетіко в Мадриді завдав Алавесу поразки (0:1), через яку команда Едуардо Коудета не зуміла вирватися із зони вильоту. Не маючи перемог у Ла Лізі над наступним своїм суперником із грудня 2016 року (4Н, 3П), баскський клуб розраховуватиме хіба що на нічийний результат, якого теоретично може вистачити для того, щоб відібрати у Валенсії 17-ту сходинку.

Реал Бетіс після звитяги над Вільярреалом (2:0) вдома минулої суботи, серед тижня гостював у ПАОКа в Лізі Європи й поступився йому з ідентичним рахунком, до плей-оф кваліфікувавшись ще в 2025 році. Колектив Мануеля Пеллегріні має тільки дві виїзні перемоги в десяти матчах поточної кампанії Ла Ліги й сподіватиметься за підсумками туру не залишити топ-6 чемпіонату.

прогноз 0:1

Понеділок, 26 січня, 22:00. Естадіо Муніципаль де Монтіліві, Жирона. Перше коло — 1:2

Жирона туром раніше здобула третю поспіль звитягу в чемпіонаті, обігравши на виїзді Еспаньйол (2:0). В останніх п'яти поєдинках турніру тільки Сельта (13) набрала більше очок, аніж колектив Мічела (12). Тепер клуб з однойменного міста намагатиметься ще більше відірватися від зони вильоту, претендуючи на першу для себе з листопада 2023 року серію з чотирьох перемог.

Страждання Хетафе продовжилися домашньою поразкою від Валенсії (0:1) минулої неділі. Підопічні Хосе Бордаласа жодного разу не перемогли в останніх шести своїх матчах Ла Ліги (1Н, 5П) і в такій формі вважатимуться андердогами протистояння, що закриє черговий тур іспанського чемпіонату. Нічия була б прийнятним результатом, але навіть її клуб навряд чи досягне.

прогноз 1:0

СТАТИСТИКА ГРАВЦІВ

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри. betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту. ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ