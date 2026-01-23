Туринський клуб розглядає Хуанлу Санчеса як дублера для П'єра Калулу, але наполягає лише на оренді.
Хуанлу, Getty Images
Ювентус виявив інтерес до правого захисника Севільї Хуанлу Санчеса. За інформацією відомого журналіста Джанлуки Ді Марціо, італійський гранд бачить у 22-річному іспанцеві ідеальний варіант для підсилення ротації та підміни для П'єра Калулу.
Головною умовою туринців є формат угоди: Ювентус прагне взяти гравця в оренду з правом викупу, оскільки наразі не готовий до повноцінного трансферу. Позиція Севільї щодо такого варіанту поки залишається невідомою.
Хуанлу Санчес є вихованцем андалусійського клубу, а його контракт із "нервіонцями" розрахований до літа 2029 року. У поточному сезоні захисник взяв участь у 19 матчах у всіх турнірах, відзначившись однією результативною передачею.
Відзначимо, що влітку 2025 року Хуанлу був близький до переходу в Наполі.