Лівий захисник Баварії Альфонсо Девіс зазнав травми та змушений буде пропустити приблизно три тижні.

Канадський футболіст отримав ушкодження під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аталанти, який завершився перемогою мюнхенського клубу з рахунком 6:1. Девіс з’явився на полі після перерви, але був замінений на 71-й хвилині.

Обстеження показало розтягнення заднього м’яза стегна правої ноги.

У поточному сезоні 25-річний захисник провів 13 матчів у складі Баварії та відзначився двома результативними передачами. 