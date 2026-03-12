Німеччина

Захисник Баварії пропустить близько трьох тижнів після матчу Ліги чемпіонів.

Лівий захисник Баварії Альфонсо Девіс зазнав травми та змушений буде пропустити приблизно три тижні.

Канадський футболіст отримав ушкодження під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аталанти, який завершився перемогою мюнхенського клубу з рахунком 6:1. Девіс з’явився на полі після перерви, але був замінений на 71-й хвилині.

Обстеження показало розтягнення заднього м’яза стегна правої ноги.

У поточному сезоні 25-річний захисник провів 13 матчів у складі Баварії та відзначився двома результативними передачами.