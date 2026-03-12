Захисник Баварії пропустить близько трьох тижнів після матчу Ліги чемпіонів.
Альфонсо Девіс, Getty Images
12 березня 2026, 21:53
Лівий захисник Баварії Альфонсо Девіс зазнав травми та змушений буде пропустити приблизно три тижні.
Канадський футболіст отримав ушкодження під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аталанти, який завершився перемогою мюнхенського клубу з рахунком 6:1. Девіс з’явився на полі після перерви, але був замінений на 71-й хвилині.
Обстеження показало розтягнення заднього м’яза стегна правої ноги.
У поточному сезоні 25-річний захисник провів 13 матчів у складі Баварії та відзначився двома результативними передачами.