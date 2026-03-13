Ліга Європи

Головний тренер Левів закликав команду до максимальної поваги на європейській арені, наголосивши на важливості концентрації після шокуючих поразок інших команд Прем'єр-ліги.

У четвер Астон Вілла під керівництвом Унаї Емері здобула важливу перевагу, перемігши французький Лілль з рахунком 1:0 у першому матчі 1/8 фіналу. Цей прагматичний успіх став різким контрастом на тлі невдалого тижня для інших представників Англійської Прем'єр-ліги в єврокубках.

Напередодні матчу Емері був відверто вражений результатами Ліги чемпіонів, де відразу кілька англійських команд зазнали гучних невдач — зокрема, Манчестер Сіті та Челсі розгромно програли свої матчі з різницею у три м'ячі.

Іспанський фахівець використав цей факт для додаткової мотивації своїх підопічних у роздягальні.

"Звичайно, кожна обставина різна, але середа була справді: "Вау!". Як же важко англійським командам у Європі. Можна сказати, що Прем'єр-ліга — це, мабуть, найкраща, найсильніша і найскладніша ліга. Але в Європі боротися дуже важко", — зізнався Унаї.

Головною вимогою Емері до команди на матч проти Лілля стала повага — як до суперника, так і до самого турніру. Тренер відзначив, що команда чудово відреагувала на його застереження, зігравши максимально зібрано.

За словами Емері, гра була відносно рівною, але Вілла змогла нав'язати свою структуру, домінувала з м'ячем і надійно відіграла в обороні, не дозволивши супернику створити багато небезпеки. Наставник окремо подякував 2500 уболівальникам, які підтримували команду на стадіоні, зазначивши, що їхня енергія допомогла гравцям сильно завершити гру.

Перевага в один м'яч ще нічого не гарантує. Емері нагадав, що Лілль у минулому раунді вже відігравався після такої ж поразки 1:0 у першому матчі.

"Сьогоднішнє досягнення вже в минулому. Тепер я хочу дивитися вперед. Я хочу зробити це в неділю проти "Манчестер Юнайтед". А наступного тижня — знову з Ліллем. Все, що я зробив, — зроблено", - підкреслив тренер коментуючи 100 перемогу на чолі левів.

Емері додав, що постійно шукає шляхи вдосконалення: "Мені потрібно продовжувати бути вимогливим у своєму аналізі: як покращити команду, гравців і самого себе, адже я теж роблю помилки. Кожна помилка — це урок", — резюмував наставник.

Попереду в Астон Вілли ключовий відрізок сезону, де команді знадобиться максимальна концентрація для того, щоб зберегти баланс між успішними виступами в АПЛ та боротьбою за європейський трофей. Матч-відповідь відбудеться 19 березня, стартовий свисток о 22:00.