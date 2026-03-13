Ліга конференцій

Історична спроба німецького клубу пробитися до чвертьфіналу Ліги конференцій відійшла на другий план через серйозне пошкодження ключового гравця.

Скромна нульова нічия у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій між чеською Сігмою та німецьким Майнцем втратила своє спортивне значення через шокуючий інцидент. Німецький клуб втратив одного зі своїх лідерів — Сіласа, який зазнав моторошної травми, що приголомшила стадіон.

На 65-й хвилині зустрічі Сілас у боротьбі за м'яч біля штрафного суперника, нападник опинився на газоні з виразом нестерпного болю на обличчі, тримаючись за гомілку. Ситуація одразу виглядала критичною: його одноклубники та медичний персонал миттєво кинулися на допомогу.

Кадри з трансляції свідчать про те, що гравець зазнав надзвичайно серйозної травми ноги. Існують великі побоювання, що це може бути перелом великогомілкової та малогомілкової кісток. Епізод виглядав настільки страшно, що пресслужба Майнца не змогла підібрати цензурних слів під час текстової трансляції матчу.

На офіційній сторінці німецького клубу в соцмережі X (колишній Twitter) з'явилося відверте повідомлення: "Це виглядає недобре. Лайно, лайно, лайно! Можемо лише сподіватися, що це не те, про що ми думаємо".

Ця травма є величезною проблемою для карнавальників, які зараз змушений балансувати між двома надзвичайно складними завданнями: Клуб бореться за свій перший в історії вихід до чвертьфіналу європейського турніру. Нічия на виїзді — непоганий старт, але втрата головного креативника в атаці перед домашнім матчем-відповіддю суттєво ускладнює ситуацію.

Водночас команда веде виснажливу боротьбу за збереження прописки в німецькій Бундеслізі, де присутність кожного гравця основи є критично важливою. Очікується, що Сілас пройде поглиблене медичне обстеження найближчим часом, однак попередні прогнози невтішні: Майнцу доведеться обходитися без нього дуже тривалий час.