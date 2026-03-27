Баварія визначилася з трансферними планами на воротарську позицію. За даними журналіста Крістіана Фалька, мюнхенський клуб розгляне варіант із придбанням 35-річного Олівера Бауманна з Гоффенгайма, якщо Мануель Ноєр вирішить завершити кар'єру після закінчення нинішнього сезону.

При цьому, основним голкіпером Баварії у сезоні-2026/27 має стати молодий Йонас Урбіг, а Бауманн розглядається на роль другого номера. Наразі невідомо, чи погодиться досвідчений капітан "синьо-білих" на таку роль, враховуючи його статус у поточному клубі.

Олівер Бауманн перейшов до Гоффенгайма з Фрайбурга у 2014 році за п'ять мільйонів євро. Його чинний контракт розрахований до 30 червня 2028 року. У нинішньому сезоні голкіпер провів 29 матчів, у яких пропустив 41 гол, а в семи поєдинках зберіг свої ворота "сухими".

Раніше повідомлялося, що Урбіг покинув розташування збірної Німеччини.