Німеччина

Півзахисник Ліверпуля напередодні чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ наголосив на впевненості команди у власних силах під час відповідальних поєдинків.

Півзахисник Ліверпуля Флоріан Вірц виступив на пресконференції перед грою з ПСЖ. Перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 8 квітня в Парижі.

"У цьому сезоні ми показали, що добре граємо у великих матчах, особливо в Лізі чемпіонів. Матч-відповідь пройде вдома, що, можливо, є перевагою. Постараємося викластися на максимум і здобути хороший результат", — цитує Вірца сайт УЄФА.

На загальному етапі змагань Ліверпуль фінішував на третьому місці, а парижани — на одинадцятому. В 1/8 фіналу англійський клуб виявився сильнішим за турецький Галатасарай (0:1, 4:0), а ПСЖ пройшов Челсі (5:2, 3:0).

Обслуговуватиме зустріч іспанська бригада арбітрів на чолі з Хосе Марією Санчесом. Початок гри — о 22:00.