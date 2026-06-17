Аргентинський форвард оформив хет-трик у матчі проти Алжиру та довів свій бомбардирський доробок до 120 м'ячів.
Аргентина — Алжир, Getty Images
17 червня 2026, 09:00
Ліонель Мессі продовжує наближатися до ще одного історичного досягнення у міжнародному футболі. Нападник збірної Аргентини тричі відзначився у стартовому матчі чемпіонату світу 2026 року проти Алжиру, який завершився перемогою його команди з рахунком 3:0.
Завдяки цьому хет-трику 38-річний капітан аргентинців збільшив кількість своїх голів за національну команду до 120. Для цього йому знадобилося 200 матчів у футболці збірної.
У списку найкращих бомбардирів на рівні національних команд Мессі посідає друге місце. Попереду залишається лише Кріштіану Роналду, який за збірну Португалії забив 143 м'ячі у 228 поєдинках.
Таким чином, відставання аргентинця від світового рекорду наразі становить 23 голи.
До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Аргентина — Алжир.