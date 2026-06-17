Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Хет-трик у ворота Алжиру дозволив капітану Аргентини встановити нове історичне досягнення на міжнародному рівні.

Ліонель Мессі продовжує оновлювати футбольні рекорди. У матчі першого туру чемпіонату світу 2026 року проти Алжиру (3:0) 38-річний аргентинець оформив хет-трик та став найрезультативнішим гравцем в історії національних збірних за системою гол+пас.

Поєдинок став для Мессі 200-м у складі збірної Аргентини. Завдяки трьом забитим м'ячам його статистика за національну команду тепер налічує 120 голів та 61 результативну передачу.

Загалом на рахунку аргентинця 181 результативна дія у футболці збірної, що дозволило йому обійти Кріштіану Роналду. Капітан збірної Португалії має 180 очок за системою гол+пас — 143 забиті м'ячі та 37 асистів у 228 матчах.

Окрім цього, Мессі продовжив підніматися в історичному рейтингу бомбардирів чемпіонатів світу. Три голи у ворота Алжиру стали для нього 14-м, 15-м і 16-м на мундіалях, що дозволило зрівнятися з Мирославом Клозе на вершині списку найкращих снайперів турніру.