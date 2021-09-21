Италия

Украинский хавбек выйдет с первых минут поединка Серии А.

В поединке пятого тура итальянской Серии А Атланта примет на своем поле Сассуоло.

Главный тренер бергамаском Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом на данный матч, доверив в нем место полузащитнику Руслану Малиновскому.

Для самого дорогого украинского футболиста по версии Transfermarkt это будет шестой матч в нынешнем сезоне во всех турнирах.

Напомним, матч Аталанта — Сассуоло состоится сегодня, 21 сентября, в 21:45 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.