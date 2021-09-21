Украинский хавбек выйдет с первых минут поединка Серии А.
Руслан Малиновский, Getty Images
21 сентября 2021, 21:11
В поединке пятого тура итальянской Серии А Атланта примет на своем поле Сассуоло.
Главный тренер бергамаском Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом на данный матч, доверив в нем место полузащитнику Руслану Малиновскому.
Для самого дорогого украинского футболиста по версии Transfermarkt это будет шестой матч в нынешнем сезоне во всех турнирах.
Напомним, матч Аталанта — Сассуоло состоится сегодня, 21 сентября, в 21:45 по киевскому времени.
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