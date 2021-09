В поединке пятого тура итальянской Серии А Атланта примет на своем поле Сассуоло.

Главный тренер бергамаском Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом на данный матч, доверив в нем место полузащитнику Руслану Малиновскому.

Для самого дорогого украинского футболиста по версии Transfermarkt это будет шестой матч в нынешнем сезоне во всех турнирах.

👥 Prima da titolare per Teun! 🇳🇱 Questi i nostri 11!

⚡️ First start for #Koopmeiners! 👊 Here's our line-up!



Presented by @Plus500#AtalantaSassuolo #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/a3bMFWRTIA