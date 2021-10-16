Главный тренер Лацио Маурицио Сарри прокомментировал плотный график своей команды.

Специалист считает, что футбол давно перестал быть видом спорта.

"Каждый месяц мы проводим 7 матчей за 19 дней. Игроки чаще тренируются в сборных, чем в Лацио. У нас нет возможности тренироваться на протяжении 4-5 дней перед матчами. Это больше не спорт, а шоу, из которого пытаются выжать как можно больше денег",- приводит слова Сарри Sky Sport.

Сегодня Лацио сыграет с миланским Интером в рамках 8-го тура Серии А.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

 