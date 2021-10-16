Италия

Наставник Лацио выразил недовольство плотным графиком команд.

Главный тренер Лацио Маурицио Сарри прокомментировал плотный график своей команды.

Специалист считает, что футбол давно перестал быть видом спорта.

"Каждый месяц мы проводим 7 матчей за 19 дней. Игроки чаще тренируются в сборных, чем в Лацио. У нас нет возможности тренироваться на протяжении 4-5 дней перед матчами. Это больше не спорт, а шоу, из которого пытаются выжать как можно больше денег",- приводит слова Сарри Sky Sport.

Сегодня Лацио сыграет с миланским Интером в рамках 8-го тура Серии А.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.