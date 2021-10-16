Наставник Лацио выразил недовольство плотным графиком команд.
Маурицио сарри, getty images
16 октября 2021, 15:31
Главный тренер Лацио Маурицио Сарри прокомментировал плотный график своей команды.
Специалист считает, что футбол давно перестал быть видом спорта.
"Каждый месяц мы проводим 7 матчей за 19 дней. Игроки чаще тренируются в сборных, чем в Лацио. У нас нет возможности тренироваться на протяжении 4-5 дней перед матчами. Это больше не спорт, а шоу, из которого пытаются выжать как можно больше денег",- приводит слова Сарри Sky Sport.
Сегодня Лацио сыграет с миланским Интером в рамках 8-го тура Серии А.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.