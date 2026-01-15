Італія

Стали відомі деталі угоди французького воротаря, за якою він отримуватиме 7 мільйонів євро на рік.

Мілан впритул наблизився до завершення переговорів щодо продовження співпраці зі своїм основним воротарем Майком Меньяном. Як повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра, 30-річний француз перебуває за крок від підписання нової угоди. Керівництво клубу висловлює повну впевненість у тому, що всі формальності будуть закриті вже протягом найближчих днів.

За умовами нового договору, річна заробітна плата Меньяна разом із бонусними виплатами становитиме близько семи мільйонів євро. Термін дії контракту буде розрахований до літа 2030-го або навіть 2031 року, що фактично означає готовність гравця провести решту пікової кар'єри у складі міланців.

У нинішньому сезоні Меньян демонструє вражаючу стабільність, відігравши 22 поєдинки в усіх турнірах. У цих матчах він пропустив лише 18 м'ячів, при цьому в десяти іграх зберіг свої ворота "сухими".

