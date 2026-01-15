Італія

Туринський клуб готовий викласти 35 мільйонів євро за французького нападника.

Ювентус продовжує спроби підписати форварда Крістал Пелес Жана-Філіпа Матета.

За інформацією інсайдера Джанлуки ді Марціо, італійська сторона звернулася до "орлів" із офіційним запитом. Туринці висловили готовність заплатити суму, близьку до 35 мільйонів євро.

Проте лондонський клуб навряд чи влаштує така пропозиція. Повідомляється, що Крістал Пелас планує виручити від продажу свого нападника значно більше — від 55 до 60 мільйонів євро.

Окрім "старої синьйори", інтерес до 28-річного футболіста також приписують Манчестер Юнайтед. На даний момент портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість Матета у 40 мільйонів євро.

