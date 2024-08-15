Італія

Рано італійця записали в зрадники.

Відомий італійський арбітр Даніеле Орсато, який цього літа завершив суддівську кар'єру відмовився від роботи у рфс (російський футбольний союз — ред.). Своє рішення він обгрунтував в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

"Я не збираюся працювати в росії. Абсолютно ні. Мене попросили співпрацювати, як експерта із суддівства з російським футбольним союзом у рамках високотехнічної групи. Однак у світлі поточної соціально-політичної ситуації та етичних принципів, якими я завжди керувався, я вирішив не погоджуватися.

Крім того, найближчими місяцями хочу зосередити всю свою енергію на створенні своїх проєктів в Італії", — заявив Орсато.

Раніше стало відомо, хто судитиме матчі 3-го туру УПЛ.