Італія

20-річний аргентинець став альтернативою дорогому варіанту з Монако.

Баєр Леверкузен активно працює над пошуком підсилення на правий фланг, і поряд із головною ціллю — Магнесом Акліушем із Монако — у шорт-листі клубу опинився аргентинський півзахисник Факундо Буонанотте з Брайтона.

Втрата Флоріана Віртца, який перебрався до Ліверпуля, змушує німецьку команду шукати гравця з дриблінгом, креативом та потенціалом стати ключовою фігурою. Однак трансфер Акліуша наразі гальмує висока ціна — понад 50 мільйонів євро, і, як підкреслив керуючий директор Саймон Рольфс, Баєр не планує перевищувати цей поріг.

Саме тому клуб розглядає Буонанотте, який минулого сезону грав в оренді за Лестер і відзначився п’ятьма голами та двома асистами у 31 матчі Прем’єр-ліги. Брайтон готовий відпустити 20-річного хавбека або в нову оренду, або за значну суму — близько 45 мільйонів євро.

Як лівоногий гравець із технікою, здатністю вести гру та створювати моменти, Буонанотте відповідає вимогам Баєра і, на відміну від Акліуша, може стати доступним уже найближчим часом.