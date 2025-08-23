Італія

"Молотобійці" приєдналися до списку зацікавлених клубів до вихованця академії Роми.

Півзахисник Лоренцо Пеллегріні, який цього сезону втратив капітанську пов’язку у Ромі, привернув увагу англійського клубу Вест Хем. За повідомленням Sky Sport Italia, "молотобійці" зацікавлені у переході італійського хавбека, хоча офіційної пропозиції поки що не надходило.

Як повідомляє Джанлука Ді Марціо, Вест Хем – черговий клуб, який долучився до переліку команд, зацікавлених у послугах Пеллегріні. Водночас залишається відкритим питання, чи вирішить футболіст покинути Рому вже цього літа, чи залишиться в команді до кінця свого контракту, який діє до червня 2026 року.

Лоренцо Пеллегріні – вихованець академії Роми, за яку провів 316 матчів і забив 55 голів.