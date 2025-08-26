Італія

Мілан стежить за Уче — Монкада особисто відвідав матч Хетафе.

Ситуація навколо майбутнього Крісантуса Уче стає дедалі цікавішою.

Раніше повідомлялось, що Вулвергемптон зробив пропозицію близько 20 млн євро за нападника Хетафе, то тепер до боротьби за нігерійця може долучитися і Мілан.

Італійські ЗМІ відзначають, що директор "россонері" Джеффрі Монкада відвідав матч Севілья – Хетафе, де особисто спостерігав за грою 22-річного атакувального півзахисника. У минулому сезоні Уче записав на свій рахунок 4 голи та 6 асистів у Ла Лізі, що зробило його одним із ключових гравців клубу.

За інформацією MilanNews, "вовки" знаходяться на фінальній стадії переговорів щодо угоди на суму 19,6 млн євро, однак "россонері" можуть втрутитися і запропонувати свою альтернативу. Крім того, інтерес до нігерійця виявляє й Комо, який цього літа вийшов у Серію А.

Таким чином, трансферна інтрига навколо Уче лише загострюється: англійці прагнуть закрити угоду якнайшвидше, але Мілан готовий нав’язати конкуренцію.