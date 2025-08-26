Мілан стежить за Уче — Монкада особисто відвідав матч Хетафе.
Крісантус Уче, Getty Images
26 серпня 2025, 11:02
Ситуація навколо майбутнього Крісантуса Уче стає дедалі цікавішою.
Раніше повідомлялось, що Вулвергемптон зробив пропозицію близько 20 млн євро за нападника Хетафе, то тепер до боротьби за нігерійця може долучитися і Мілан.
Італійські ЗМІ відзначають, що директор "россонері" Джеффрі Монкада відвідав матч Севілья – Хетафе, де особисто спостерігав за грою 22-річного атакувального півзахисника. У минулому сезоні Уче записав на свій рахунок 4 голи та 6 асистів у Ла Лізі, що зробило його одним із ключових гравців клубу.
За інформацією MilanNews, "вовки" знаходяться на фінальній стадії переговорів щодо угоди на суму 19,6 млн євро, однак "россонері" можуть втрутитися і запропонувати свою альтернативу. Крім того, інтерес до нігерійця виявляє й Комо, який цього літа вийшов у Серію А.
Таким чином, трансферна інтрига навколо Уче лише загострюється: англійці прагнуть закрити угоду якнайшвидше, але Мілан готовий нав’язати конкуренцію.