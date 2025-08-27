Другу половину минулої кампанії футболіст провів у оренді в Жироні.
Артур Мело, Getty Images
27 серпня 2025, 09:39
Півзахисник туринського Ювентуса Артур Мело став гравцем Греміо, повідомляє прес-служба "старої синьйори".
Орендну угоду з 29-річним бразильцем розраховано до кінця нинішнього сезону.
Другу половину минулого сезону Артур провів за Жирону на правах оренди – на його рахунку 15 матчів.
Додамо, що Артур є вихованцем Греміо, звідки у 2018 році він перебрався до Барселони за 31 млн євро. У бразильському клубі він провів 70 матчів, у яких забив шість голів та віддав чотири асисти.
Після 20 турів Греміо набрав 24 очки та посідає 14 місце у чемпіонаті Бразилії.