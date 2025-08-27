Італія

Другу половину минулої кампанії футболіст провів у оренді в Жироні.

Півзахисник туринського Ювентуса Артур Мело став гравцем Греміо, повідомляє прес-служба "старої синьйори".

Орендну угоду з 29-річним бразильцем розраховано до кінця нинішнього сезону.

Другу половину минулого сезону Артур провів за Жирону на правах оренди – на його рахунку 15 матчів.

Додамо, що Артур є вихованцем Греміо, звідки у 2018 році він перебрався до Барселони за 31 млн євро. У бразильському клубі він провів 70 матчів, у яких забив шість голів та віддав чотири асисти.

Після 20 турів Греміо набрав 24 очки та посідає 14 місце у чемпіонаті Бразилії.