Італія

"Россонері" розглядають варіант із трансфером нападника Челсі.

Мілан націлився та здійснив конкретні дії для потенційного підписання нападника Челсі Крістофера Нкунку, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, 27-річний французький нападник "пенсіонерів" став однією з опцій для посилення атаки "россонері".

Останніми годинами між сторонами відбулися перші контакти, і футболіст відкритий до можливого переїзду в Італію в останні дні трансферного вікна.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Крістофера Нкунку були зацікавлені РБ Лейпциг, Баварія та Астон Вілла, проте майбутнє француза продовжує перебувати під питанням.