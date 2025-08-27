"Россонері" розглядають варіант із трансфером нападника Челсі.
Крістофер Нкунку, Getty Images
27 серпня 2025, 23:36
Мілан націлився та здійснив конкретні дії для потенційного підписання нападника Челсі Крістофера Нкунку, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За даними джерела, 27-річний французький нападник "пенсіонерів" став однією з опцій для посилення атаки "россонері".
Останніми годинами між сторонами відбулися перші контакти, і футболіст відкритий до можливого переїзду в Італію в останні дні трансферного вікна.
Раніше повідомлялося, що у підписанні Крістофера Нкунку були зацікавлені РБ Лейпциг, Баварія та Астон Вілла, проте майбутнє француза продовжує перебувати під питанням.