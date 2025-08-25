Італія

Головний тренер акцентував увагу на посиленні атакувальної лінії.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі провів робочу зустріч із керівництвом клубу, присвячену трансферній політиці та підбору нових гравців, повідомляє TMW.

Наставник підкреслив необхідність підсилити атакувальну лінію одним або двома футболістами, особливо після зриву трансферу Віктора Боніфейса, який повернувся до Німеччини після медогляду.

Серед пріоритетних кандидатур Мілан розглядає Конрада Гардера зі Спортінга як головного варіанта. Також клуб тримає в полі зору Душана Влаховича з Ювентуса, можливий варіант обміну з Алексісом Салемакерсом, а також Расмуса Гойлунна з Манчестер Юнайтед, за якого також бореться Наполі.

Нагадаємо, в першому турі Серії А Мілан на Сан Сіро сенсаційно поступився Кремонезе.