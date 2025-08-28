Італія

Не щастить "россонері" з нападниками.

Перехід нападника лісабонського Спортінга Конрада Гардера в італійський Мілан на межі зриву. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, італійський клуб домовився з "левами" про трансфер 20-річного данця за 24+3 млн. євро та 10% від прибутку з наступного перепродажу, але португальці попросили час у "россонері", щоб знайти заміну Гардеру.

Зазначається, що керівництво Мілана не має наміру відкладати перехід форварда, тому цілком ймовірно переключить свою увагу на інші кандидатури.

Чинна трудова угода гравця з "левами" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 24 млн. євро.

Минулого сезону Конрад Гардер відіграв за Спортінг Л 54 матчі, забив 13 голів та віддав 10 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що зірвався перехід Боніфейса в Мілан.