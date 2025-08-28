Італія

"Россонері" домовилися про трансфер гравця Челсі.

Центральний нападник Крістофер Нкунку залишить Челсі заради переходу до Мілана, передає журналіст Фабріціо Романо.

Гравець уже погодився на підписання п'ятирічного контракту з "россонері". Очікується, що сума трансферу складе приблизно 35 млн євро фіксованою сумою й може сягнути 42-х млн з урахуванням бонусів.

За даними порталу transfermarkt, РБ Лейпциг у липні 2023 року отримав від Челсі за Нкунку 60 млн. У дебютному сезоні (14 матчів, три гола) із лондонським клубом повноцінно заявити про себе Крістоферу завадили травми.

Протягом минулої кампанії нині 27-річний француз відзначився 15-ма результативними ударами й п'ятьма гольовими передачами в 48-ми поєдинках. Вихованець ПСЖ допоміг "синім" виграти Лігу конференцій і Клубний чемпіонат світу.

Романо пише, що Челсі й Мілан мають підготувати необхідні для переходу Нкунку документи вже сьогодні, 28 серпня.

