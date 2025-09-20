Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 20 вересня, розпочавшись о 21:45.

У рамках четвертого туру італійської Серії А-2025/26 Удінезе протистоятиме Мілану.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 20 ВЕРЕСНЯ, 21:45. СТАДІО ФРІУЛІ, УДІНЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ДОВЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Мілан прибув до Удіне в пошуках третьої поспіль перемоги, тоді як місцевий Удінезе сподіватиметься продовжити свою безпрограшну серію в усіх турнірах до п'яти матчів. Керманич "россонері" Массіміліано Аллегрі, команди якого мають 15 звитяг над "б'янконері" при шести нічийних результатах і п'яти поразках (загальна різниця голів — 48:26), це протистояння пропустить через дискваліфікацію.

Сьогодні ввечері націлений на майбутнє повернення до топ-4 чемпіонату Італії Мілан сподіватиметься на продовження своєї успішної серії у поєдинках з Удінезе. Так, у квітні "россонері" втретє поспіль здолали "б'янконері", чого не ставалося з 2008 року. Клуб з Удіне в той же час уперше з 2006-го не може уразити ворота міланського гранда протягом двох протистоянь.

Колектив Кости Руняїча й минулого сезону здобув сім із дев'яти можливих очок у стартових трьох турах Серії А, але пізніше Удінезе помітно здав, у підсумку опинившись поза топ-10 турнірної таблиці. Клуб з Удіне нещодавно порадував своїх уболівальників перемогою над іншим міланським грандом, Інтером, і тепер йому потрібно підтвердити свої амбіції у дуелі з Міланом.

Натхнений своїми успіхами Удінезе цілком спроможний бодай зіграти внічию з Міланом, хоч і в дуже напруженій боротьбі. За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Массіміліано Аллегрі. Так, на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.87, тоді як потенційний успіх господарів поля оцінюється показником 4.50. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.55.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Удінезе: Сава — Бертола, Крістенсен, Соле — Ехізібуе, Пйотровські, Карлстрем, Атта, Х. Камара — Девіс, Браво

Мілан: Терраччано — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабьйо, Еступіньян — Лофтус-Чік — Хіменес

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА