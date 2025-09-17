Тренер Мілана пропустить гру через емоційну реакцію.
Массіміліано Аллегрі, Getty Images
Наставник Мілана Массіміліано Аллегрі, хоч і виглядає зовні спокійною людиною, насправді під час матчів перетворюється на втілення нервів.
На останніх хвилинах гри проти Болоньї його вилучили з поля, і, як повідомляє Il Corriere dello Sport, Аллегрі доведеться відбути покарання — дискваліфікацію на один тур, а також сплатити штраф у 10 тисяч євро.
Таким чином, Аллегрі пропустить наступний матч своєї команди в Серії А проти Удінезе 20 вересня на виїзді.
Окрім того, він також не зможе бути присутнім на грі проти Лечче в рамках Кубка Італії 23 вересня, що пов’язано з його попередніми порушеннями в Ювентусі, які сталися саме в цьому турнірі.