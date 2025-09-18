Італія

Згодні з Мауріціо?

Головний тренер римського Лаціо Мауріціо Саррі розкритикував від'їзд футболістів до лав своїх національних збірних. Його слова наводить Football Italia.

"Якщо подумати, то до кінця року у гравців буде чотири перерви на збірні, а це означає, що їх не буде в нашому розпорядженні 48 днів. Ще 35 днів вони будуть відсутні через Кубок Африки, 35 днів – через чемпіонат світу і чотири тижні – через відпустку.

Їм платять за те, щоб вони шість місяців займалися чимось іншим. Нам потрібно переглянути календар. Від цього страждають всі клуби", – сказав Саррі.