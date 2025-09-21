Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римські Лаціо та Рома.

Римські Лаціо та Рома зіграють у четвертому італійської Серії A в дербі на Стадіо Олімпіко.

Мауріціо Саррі, після поразки від Сассуоло (0:1), залучив до стартового складу Педро та Діа в атаці.

Джан П'єро Гасперіні, на тлі поразки від Торіно (0:1), використав із перших хвилин Челіка в трійці центральних захисників, тоді як Ренш зіграє на правому фланзі, а Пеллегріні розташується під нападником Фергюсоном. Артем Довбик знову на лаві для запасних.

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Гендузі, Ровелла, Деле-Баширу — Педро, Діа, Дзакканьї.

Запасні: Мандас, Фурланетто, Пеллегріні, Патрік, Кастельянос, Нослін, Ісаксен, Канчелльєрі, Хісай, Нільсен, Катальді, Пінеллі, Фаркомені.



Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Ренш, Коне, Крістанте, Анхеліньйо — Суле, Пеллегріні — Фергюсон.

Запасні: Васкес, Голліні, Довбик, Цимікас, Жулковські, Бальданці, Пізіллі, Абубакар, Гіларді.



Гра Лаціо — Рома почнеться о 13:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.