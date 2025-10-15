Італія

Челсі та Брайтон зацікавлені у трансфері 23-річного оборонця.

Центрбек Лаціо Маріо Хіла привернув увагу кількох клубів англійської Прем’єр-ліги. Як повідомляє Football Insider, за 23-річним іспанцем уважно стежать Челсі та Брайтон.

Хіла перебрався до Лаціо з мадридського Реала у 2022 році за 6 мільйонів євро. З того часу він поступово зарекомендував себе як один із найбільш перспективних захисників Серії А.

У сезоні 2025/26 Маріо провів 6 матчів у всіх турнірах, провівши на полі 534 хвилини. Його впевнена гра в обороні та стабільність викликали інтерес з боку англійських клубів, які шукають підсилення лінії захисту.

Раніше Хіла виступав за Реал Мадрид Кастілья, пройшовши всі юнацькі команди мадридського гранда. Його контракт з Лаціо чинний до літа 2027 року.