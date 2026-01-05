Італія

Гравця готові відпускати, але є нюанси.

Майбутнє англійського центрального півзахисника Рубена Лофтус-Чіка в італійському Мілані опинилось під питанням після рішення клубу розглянути можливість його трансферу цієї зими в разі надходження вигідних пропозицій.

Італійським ЗМІ також стало відомо, що 29-річним виконавцем активно цікавиться римський Лаціо на запит головного тренера Мауріціо Саррі.

Однак керманич "россонері" Массіміліано Аллегрі наразі не розраховує найближчим часом розлучатись із футболістом, контракт якого завершується лише влітку 2027 року.

А отже перед "орлами" поставатиме фінансовий бік угоди, що може в підсумку зіграти не на користь імовірному переходу.

Лофтус-Чік отримує в Мілані 4 млн євро на рік, що для римлян є надто великим показником, і до того ж Мілан очікує заробити на трансфері футболіста якомога більше, із урахуванням усіх обставин.

Рубен у цьому сезоні відіграв 19 матчів (1045 хвилин), забив один гол та віддав один гольовий пас.