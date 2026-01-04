Італія

Цікавий обмін.

Римське Лаціо цієї зими може повернути в Італію нападника мадридського Атлетіко Джакомо Распадорі. Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

За інформацією джерела, римляни та мадридці розглядають варіант із обміном Распадорі на Маттео Гендузі.

Зазначається, що в разі погодження умов двостороннього трансферу, «орли» також отримають грошову компенсацію.

Цього сезону Джакомо Распадорі відіграв за Атлетіко 14 матчів, забив два голи та віддав три результативні передачі. В свою чергу півзахисник Лаціо Маттео Гендузі провів 16 матчів, забив два голи та віддав один гольовий пас.