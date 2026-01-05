Німеччина

Гравець вирішив зосередитись на родині.

Словенський центральний півзахисник Кевін Кампль долучився до німецького РБ Лейпциг ще влітку 2017 року.

Відтоді 35-річний виконавець провів за клуб 283 матчі, забив 10 голів та віддав 23 гольові передачі.

Проте нещодавно в родині гравця сталась трагедія, пов’язана із смертю його рідного брата.

Як наслідок, Кампль не зміг зосередитись на футболі та ухвалив рішення завершити дію контракту з РБ.

"Тепер я повністю зосереджусь на своїй родині. Я не виключаю повністю можливості повернутись на поле одного дня в майбутньому, хоча зараз це здається абсолютно нереалістичним.

Я хочу проводити набагато більше часу зі своїми близькими", — заявив словенський футболіст.

У цьому сезоні Кампль провів на полі три хвилини в трьох матчах.