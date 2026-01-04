Італія

Чергова перемога неаполітанського клубу.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився після перемоги над Лаціо (2:0) в рамках 18 туру італійської Серії А. Його слова наводить DAZN.

«Я маю привітати хлопців. Непросто демонструвати такий рівень технічної майстерності та фізичної сили, не даючи грати Лаціо. Ми показали дуже високий рівень гри.

Коли у вас є час, щоб належним чином підготуватися до матчів, ви намагаєтеся вичавити максимум зі своїх гравців та шукаєте зони, де можете нашкодити супернику. Виконання було винятковим.

Можливо, нам трохи не вистачає егоїзму, тому що ми створюємо дуже багато моментів, але я дійсно щасливий з огляду на все, що з нами сталося через травми та недоступність гравців.

Ми показуємо чудові результати, здобуваємо перемоги над сильними командами, які грають якісно. Тепер нам доводиться грати кожні три дні практично без можливості ротації. Ми сподіваємося, що нам не доведеться поплатитися за використання тих самих гравців», — заявив Конте.