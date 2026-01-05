Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 4 січня 2026 року.

Завершилася 1411 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

У Харкові кількість загиблихвнаслідок удару РФ по місту 2 січня зросла до шести людей. Пошуково-рятувальна операція триває.

Вранці на Оболоні в Києві вибухнувавтомобіль. За даними прокуратури, це сталося під час відкриття багажника. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець. Справу розслідують як терористичний акт.

Тимчасовим очільником ДПСУ станеВалерій Вавринюк, йдеться в указі на сайті президента. Перед цим він виконував обов’язки першого заступника голови Державної прикордонної служби.

Підбірка новин: Суспільне, hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Від початку цієї доби відбулося 154 бойових зіткнення. Сьогодні окупанти завдали 23 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 75 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 4663 дрони-камікадзе та здійснили 3057 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 93 обстріли, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак ворога в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки, Фиголівки та у бік Ізбицького й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку від початку доби ворог тричі намагався йти вперед в районах Степової Новоселівки, Першотравневого та у бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новоселівка, Колодязне та Торське. Одне бойове зіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Дронівки, Сіверська та Свято-Покровського. На Краматорському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку росіяни 17 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах Плещіївки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 47 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. У деяких локаціях бойові зіткнення тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 121 окупанта, із них 95 – безповоротно. Також знищено 29 безпілотних літальних апаратів, десять одиниць автомобільної техніки, термінал супутникового зв’язку, три наземні роботизовані комплекси та три склади боєприпасів.

Крім того, українські воїни уразили танк та три одиниці автомобільного транспорту.

На Олександрівському напрямку ворог 22 рази атакував у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вороне, Олексіївка, Вишневе, Солодке та Єгорівка. Два боєзіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили зупинили 53 атаки росіян у районах Зеленого, Гуляйполя, Варварівки, Дорожнянки та у бік Святопетрівки. Сили оборони відбили шість ворожих спроб наступу на Оріхівському напрямку у районах населених пунктів Мала Токмачка, Щербаки та Степове.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не відмічено. На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоровʼя, шановні українці, шановні українки! Продовжуємо сьогодні внутрішні зміни в Україні, кожна має посилити нашу державу, нашу українську стійкість. П'ять обласних адміністрацій – сьогодні я провів співбесіди з кандидатами. Вінницька область, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільська область, Чернівецька область.

Потрібні сильні очільники, щоб і громади підтримати, і мати змогу допомагати іншим нашим регіонам, які цього дійсно потребують. Лідерство на місцевому рівні має таке ж серйозне значення, як і на рівні центральної влади.

Я вдячний тим, хто в регіонах працював дійсно відповідально. Прізвища нових очільників будуть, коли почнуться формальні процедури призначення. На наступному тижні вже в адміністраціях мають бути відповідні керівники.

Говорив сьогодні з Прем'єр-міністром України Юлією Свириденко – на завтра готується засідання Кабінету Міністрів України. Важливо, щоб зміни продовжувались. Сьогодні ж детально працювали на безпековому напрямку.

Державна прикордонна служба України буде змінюватись, і ми обговорили з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком відповідні напрямки змін. Продовжимо завтра. Готуємось уже й до наступного дипломатичного тижня – будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і в наближення закінчення війни.

До обох варіантів подальшого розвитку подій Україна підготується: дипломатія, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на Росію виявиться недостатньо. Україна прагне миру. Але сили своєї Україна нікому не віддасть. Я дякую всім, хто працює на нашу державу і хто захищає Україну, як себе самого. Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!