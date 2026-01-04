"Лілії" покращили своє становище в чемпіонаті Італії.
Мойзе Кін, Getty images
04 січня 2026, 18:10
В рамках 18 туру італійської Серії А Фіорентина на Артеміо Франкі приймала непоступливий Кремонезе.
Команда Паоло Ванолі вигризла мінімальну домашню перемогу завдяки голу на 90+2 хвилині у виконанні нападника Мойзе Кіна.
Фіорентина — Кремонезе 1:0
Гол: Кін, 90+2
Фіорентина: Де Хеа — Понграчич, Комуццо, Раньєрі (Госенс, 66) — Додо, Мандрагора (Ніколуссі-Кавілья, 85), Фаджолі, Ндур (Фортіні, 76), Парізі (Соломон, 66) — Гудмундссон (Кін, 85), Пікколі
Кремонезе: Аудеро — Терраччано, Баскіротто, Фоліно — Барб'єрі, Паєро (Дзербін, 76), Бондо (Грассі, 29), Вандепютте (Васкес, 59), Пеццелла — Бонаццолі (Санабрія, 76), Варді (Мумбанья, 76)
Попередження: Додо — Бондо, Паєро