Але на тамтешню федерацію очікує неприємна відповідь.
Матіас Суле, Getty Images
16 жовтня 2025, 08:10
Аргентинський нападник італійської Роми Матіас Суле має два паспорти — аргентинський та італійський, тож відповідно може представляти одну з цих країн на міжнародному рівні в майбутньому.
Наразі ж 22-річний виконавець обирає з-поміж цих двох варіантів, оскільки пропозиція від європейської національної збірної вже надійшла, а от представники Південної Америки на аналогічний крок досі не наважались.
Проте Суле готовий зачекати: "Федерація футболу Італії двічі зверталась до мене з цього приводу, і я їм за це дуже вдячний, але я хочу грати за збірну Аргентини.
Я продовжую працювати та боротись, щоб якомога швидше потрапити до складу збірної Аргентини", — заявив аргентинський виконавець.
У цьому сезоні на рахунку нападника три голи та два асисти за вісім матчів.