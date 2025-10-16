Італія

Але на тамтешню федерацію очікує неприємна відповідь.

Аргентинський нападник італійської Роми Матіас Суле має два паспорти — аргентинський та італійський, тож відповідно може представляти одну з цих країн на міжнародному рівні в майбутньому.

Наразі ж 22-річний виконавець обирає з-поміж цих двох варіантів, оскільки пропозиція від європейської національної збірної вже надійшла, а от представники Південної Америки на аналогічний крок досі не наважались.

Проте Суле готовий зачекати: "Федерація футболу Італії двічі зверталась до мене з цього приводу, і я їм за це дуже вдячний, але я хочу грати за збірну Аргентини.

Я продовжую працювати та боротись, щоб якомога швидше потрапити до складу збірної Аргентини", — заявив аргентинський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку нападника три голи та два асисти за вісім матчів.