Італія

Ексспортдир римлян розповів про досвід роботи в клубі.

Відомий іспанський функціонер Мончі нещодавно залишив посаду спортивного директора бірмінгемської Астон Вілли та зосередився на роботі в якості президента андалузького клубу Сан Фернандо.

До цього в 57-річного фахівця був також і дворічний досвід співпраці з італійською Ромою, про який іспанець згадав у останньому інтерв’ю.

"У мій перший рік у Ромі команда посіла третє місце та грала у півфіналі Ліги чемпіонів. На другий рік, коли я пішов, ми були п'ятими, тому все було не так і погано.

За два останніх трансферні вікна нам довелося продати всіх ключових гравців через фінансові обмеження. Я думаю, що Ромі бракувало терпіння, що зазвичай буває в подібних клубах.

Але я пам'ятаю лише позитивні речі про Рому, тому що це були два чудові роки. Це був мій перший досвід поза Севільєю, і я отримав багато задоволення, особливо в перший рік.

Продаж Салаха? Це було необхідно. Коли я туди прибув, Салаха вже фактично продали за 33 мільйони євро плюс 3 мільйони євро бонусів. Зрештою, зі мною його продали за 55 мільйонів євро, але на той момент у нас уже були певні зобов'язання перед гравцем.

Він хотів піти, і єдине, що ми могли зробити, це спробувати покращити пропозицію Ліверпуля. Між клубами вже практично була готова угода, тож ми лише наполягали на тому, щоб отримати якомога більше, бо гравець вже розумів, що хоче піти", — заявив іспанський функціонер.

Нагадаємо, що з Астон Вілли Мончі звільнили наприкінці вересня за обопільною згодою сторін також після двох років роботи іспанця в клубі.