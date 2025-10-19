Італія

Нічия у Бергамо.

В рамках сьомого туру італійської Серії А Аталанта на Гевісс Стедіум приймала римське Лаціо.

Матч проходив з ігровою та територіальною перевагою Аталанти, проте команди не порадували глядачів забитими м'ячами. Після цієї зустрічі команда Івана Юрича піднялася на восьму сходинку турнірної таблиці чемпіонату Італії. В свою чергу підопічні Мауріціо Саррі розташувалися на 11 позиції.

Аталанта — Лаціо 0:0

Аталанта: Карнезеккі — Джимсіті, Гін, Аханор (Скальвіні, 67) — Дзаппакоста, Пашалич (де Рон, 67), Едерсон, Бернасконі — Сулемана (Крстович, 67), Лукман (Мальдіні, 82), Де Кетеларе

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Гендузі, Катальді, Башич (Весіно, 75) — Канчельєрі (Ісаксен, 22), Діа, Дзакканьї (Педро, 75)

Попередження: Кетеларе, Сулемана, Пашалич, Гін