Корейський нападник хоче грати в Європі перед ЧС-2026, щоб зберегти форму.

Колишній гравець Тоттенгема Сон Хин Мін розглядається як один із варіантів для Мілана в зимове трансферне вікно. Повідомляється, що корейський форвард прагне отримати оренду в європейському клубі, щоб краще підготуватися до Чемпіонату світу-2026.

Після десятиріччя в Тоттенгемі Сон минулого літа перейшов до LAFC у MLS, де вже відзначився дев’ятьма голами у перших десяти матчах. Однак розклад сезону MLS відрізняється від європейського, і після завершення регулярного сезону в жовтні команда має тривалу перерву, що не дуже сприяє підготовці до літнього мундіалю.

Саме тому Сон хоче повернутися до Європи на період зимової оренди, повторивши приклад Девіда Бекхема, який перед чемпіонатом світу 2010 року орендувався у Мілані, щоб підтримати форму.

За інформацією transferfeed.com, Мілан є одним із найреальніших претендентів на оренду корейця, якщо LAFC погодиться відпустити його тимчасово. Також розглядаються варіанти з поверненням до Тоттенгема або переходом до клубу в Південній Кореї.

Нагадаємо, Сон Хин Мін загалом провів за Тоттенгем 454 матчі, забив 173 голи та віддав 101 гольовий пас.