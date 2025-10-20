Італія

Керманич Мілана прокоментував перемогу над Фіорентиною.

Напередодні Мілан обіграв Фіорентину в домашньому матчі сьомого туру італійської Серії A.

Мілан — Фіорентина 2:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "россонері" Массіміліано Аллегрі прокоментував виступ власної команди.

"Команда провела хорошу гру. До моменту з пропущеним голом ми не дозволили Фіорентині завдати жодного удару в площину воріт і пропустили гол, якого можна було уникнути.

Натомість ми мали дві можливості в першому таймі, коли били Томорі та Павлович, плюс простріл від Атекаме. Після пропущеного голу була гарна реакція: це не було просто, і ми задоволені цим.

Рафа Леау як центральний нападник? Коли в другому таймі вийшов Хіменес, Леау точно було вільніше рухатися, але можна звикнути грати без центрального нападника. Сьогодні Фофана, особливо в другому таймі, почав робити підключення з позиції півзахисника, і це дуже важлива перевага.

Не було жодної плутанини щодо пенальті, я сказав Рафі пробити: він тренував ці удари і пробив добре. Фофана теж хороший пенальтист, нам треба покращити відсоток реалізації пенальті.

Треба насолоджуватись цією перемогою. До нашої мети ще багато очок, і з завтрашнього дня маємо відновити якомога більше енергії. Треба грати з цим ентузіазмом, але без ейфорії, бо шлях ще довгий.

Із 16 очками зазвичай вилітають, тож треба набирати ще багато", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Мілан прийматиме Пізу.