Жахливий старт сезону для "лілій".

Головний тренер італійської Фіорентини Стефано Піолі висловився після втраченої перемоги у матчі з Міланом (1:2) в рамках сьомого туру Серії А. Його слова наводить DAZN.

"Одна з причин, чому я так розчарований цим результатом – це те, що Фіорентина багато інвестувала в цей проєкт, вони покладали на мене та мою роботу величезну віру, але результатів немає, тож ми маємо намагатися краще.

Пенальті? Арбітри сказали нам, що ВАР втручається лише у випадку чіткої та очевидної помилки арбітра. Скажіть мені, чи це була чітка та очевидна помилка арбітра?

Ми пропустили гол, коли залишилися вдесятьох через травму, а потім ще цей пенальті. Я не відчуваю, що ми заслужили на поразку. Мілан мав один удар у площину воріт, наша гра була на рівні протягом усього матчу проти команди, яка зараз на вершині таблиці.

Я розумію, що ми внизу таблиці, і беру на себе відповідальність, але неправда, що ви класна команда, якщо виграли, і жахлива – якщо програли.

Це команда, яка вірить у роботу, віддає все і в роздягальні немає проблем. Результати проти нас", – сказав Піолі.

Наразі Фіорентина посідає 18 місце в турнірній таблиці італійської Серії А, набравши три очки після семи турів.