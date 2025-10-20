Головний тренер Ювентуса Ігор Тудор може невдовзі втратити свою посаду.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, керівництво туринського клубу визначило два найближчі матчі — проти Реала (22 жовтня) та Лаціо (26 жовтня) — як вирішальні для майбутнього хорватського фахівця.

За інформацією джерела, генеральний директор Ювентуса Дам’єн Комоллі вже підготував кілька потенційних варіантів на заміну Тудору. Першим у списку кандидатів називають Лучано Спаллетті.

Також розглядаються Роберто Манчіні та Раффаеле Палладіно — останній, як зазначається, має добрі стосунки з технічним директором клубу.

Нагадаємо, після семи турів Серії А Ювентус посідає сьоме місце у таблиці з 12 очками. У Лізі чемпіонів туринська команда має два набрані пункти після двох турів.