Італія

Італійські ЗМІ повідомляють, що клуб уже розглядає кандидатів на заміну хорватському тренеру.

Головний тренер Ювентуса Ігор Тудор може невдовзі втратити свою посаду.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, керівництво туринського клубу визначило два найближчі матчі — проти Реала (22 жовтня) та Лаціо (26 жовтня) — як вирішальні для майбутнього хорватського фахівця.

За інформацією джерела, генеральний директор Ювентуса Дам’єн Комоллі вже підготував кілька потенційних варіантів на заміну Тудору. Першим у списку кандидатів називають Лучано Спаллетті.

Також розглядаються Роберто Манчіні та Раффаеле Палладіно — останній, як зазначається, має добрі стосунки з технічним директором клубу.

Нагадаємо, після семи турів Серії А Ювентус посідає сьоме місце у таблиці з 12 очками. У Лізі чемпіонів туринська команда має два набрані пункти після двох турів.