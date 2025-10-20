Італія

Вергара та Амброзіно пов'язали майбутнє з рідним клубом.

Наполі офіційно оголосив про продовження контрактів із двома власними вихованцями — нападником Джузеппе Амброзіно та атакувальним півзахисником Антоніо Вергарою.

Нові угоди обох гравців розраховані до 30 червня 2030 року та містять опцію подовження.

22-річний Вергара дебютував за першу команду Наполі 23 серпня у матчі Серії А проти Сассуоло (2:0), а 22-річний Амброзіно вийшов на поле 30 серпня у грі з Кальярі (1:0).

Обидва футболісти є вихованцями неаполітанського клубу й належать до перспективного покоління молоді, на яку розраховує керівництво неаполітанської команди в майбутньому.