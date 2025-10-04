Італія

Важливе поповнення для Аллегрі.

Основний центральний захисник італійського Мілана Фікайо Томорі відновився після пошкодження, яке він отримав у матчі минулого туру проти Наполі (2:1). Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, 27-річний англієць отримав дозвіл на тренування від медичного штабу клубу і вчора займався з одноклубниками в загальній групі.

Зазначається, що на думку медиків "россонері", гравець повністю відновився після травми привідного м'яза правого стегна, тому зможе взяти участь у матчі з Ювентусом.

Цього сезону Фікайо Томорі відіграв за Мілан сім матчів та віддав одну результативну передачу.

Матч між Ювентусом та Міланом відбудеться 5-го жовтня, о 21:45 за київським часом.