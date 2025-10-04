Важливе поповнення для Аллегрі.
Фікайо Томорі, getty images
04 жовтня 2025, 11:02
Основний центральний захисник італійського Мілана Фікайо Томорі відновився після пошкодження, яке він отримав у матчі минулого туру проти Наполі (2:1). Про це повідомляє Sky Sport Italia.
За інформацією джерела, 27-річний англієць отримав дозвіл на тренування від медичного штабу клубу і вчора займався з одноклубниками в загальній групі.
Зазначається, що на думку медиків "россонері", гравець повністю відновився після травми привідного м'яза правого стегна, тому зможе взяти участь у матчі з Ювентусом.
Цього сезону Фікайо Томорі відіграв за Мілан сім матчів та віддав одну результативну передачу.
Матч між Ювентусом та Міланом відбудеться 5-го жовтня, о 21:45 за київським часом.