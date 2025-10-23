Італія

Фанати закликають клуб зберегти справжню атмосферу футболу на рідних трибунах.

Ультрас Комо жорстко розкритикували можливість проведення матчу Серії А проти Мілана в лютому 2026 року на території Австралії, а саме в місті Перт. У зверненні, опублікованому в соцмережах, фанати назвали таке рішення "фарсом" і закликали керівництво клубу відмовитися від участі в цій ініціативі.

"Комо без своїх людей – це не Комо. Ви говорите про жертву, ніби це абстрактне поняття. Для нас жертва – це щоденна реальність, коли ми працюємо весь тиждень і долаємо сотні кілометрів у неділю, щоб лише бути на стадіоні", – йдеться у заяві фанатів.

Ультрас підкреслили, що справжня підтримка клубу відбувається не в бізнес-класі, а на трибунах під дощем і холодом. На їхню думку, футбол має залишатися для людей, а не ставати жертвою комерції.

"Футбол народився з людей, а не з маркетингових стратегій. Наша віра не подорожує бізнес-класом і залишається тут. Проявіть трохи гідності та не приймайте це запрошення. Пристрасть не купиш. Не будьте співучасниками цього фарсу", – наголосили ультрас.

Раніше повідомлялося, що Серія А планує провести кілька матчів у рамках експерименту за межами Італії, зокрема — в Австралії, США чи Саудівській Аравії. Мілан і Комо — один із ймовірних пар для такої зустрічі.

Нагадаємо, що запланована гра чемпіонату Іспанії Вільярреала проти Барселони в США не відбудеться через масові протести гравців та опозицію з боку клубів і вболівальників.

Наразі Комо займає шосте місце в турнірній таблиці Серії А, маючи 12 очок після семи турів.