Цікава новина з Ньйона.

УЄФА дозволила Барселоні та Мілану провести матчі внутрішніх змагань за кордоном. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

"УЄФА сьогодні знову заявила про свою однозначну незгоду з проведенням матчів національних ліг за межами своїх країн.

Після засідання Виконавчого комітету в Тирані минулого місяця УЄФА провела подальші консультації із зацікавленими сторонами, щоб оцінити масштаб наслідків цієї справи, враховуючи заявки, отримані від національних асоціацій Іспанії та Італії.

Ці консультації підтвердили відсутність підтримки, про яку вже повідомлялося вболівальниками, іншими лігами, клубами, гравцями та європейськими інститутами щодо ідеї перенесення матчів національних ліг за кордон.

Однак, враховуючи, що відповідна нормативна база ФІФА, яка зараз переглядається, недостатньо чітка і детальна, Виконавчий комітет УЄФА з неохотою прийняв рішення схвалити в порядку винятку ці два запити.

УЄФА братиме активну участь у поточній роботі ФІФА, спрямованій на забезпечення того, щоб майбутні правила підтримували цілісність внутрішніх змагань і тісний зв'язок між клубами, їхніми вболівальниками та місцевими громадами", – йдеться в заяві УЄФА.

Також цю ситуацію прокоментував президент УЄФА Александер Чеферін.

"Матчі ліги повинні проводитися на рідній землі. Все інше позбавило б відданих вболівальників і потенційно внесло б спотворюючі елементи в змагання. Наша консультація підтвердила широту цих побоювань. Я хотів би подякувати 55 національним асоціаціям за конструктивну і відповідальну участь в такому чутливому питанні.

Хоча прикро, що доводиться пропускати ці дві гри, це рішення є винятковим і не повинно розглядатися як створення прецеденту. Наша прихильність є чіткою: захищати цілісність національних ліг і гарантувати, що футбол залишиться прив'язаним до свого рідного середовища"

Нагадаємо, раніше Ла Ліга запросила у УЄФА дозволу провести матч Вільярреал – Барселона в місті Маямі, США. В свою чергу Серія А зробила запит про можливість проведення гри Мілана з Комо в місті Перт, Австралія.