Італія

Втрата для Конте.

Нападник Наполі Расмус Гойлунн через пошкодження пропустить найближчий матч італійської Серії А з міланським Інтером. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, 22-річний данець досі не відновився від м'язової травми, яку він отримав у розташуванні національної збірної Данії.

Цього сезону Расмус Гойлунн відіграв за Наполі шість матчів та забив чотири голи. Зазначимо, що його контракт належить Манчестер Юнайтед, а в Неаполі він виступає на правах річної оренди.

