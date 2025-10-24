Італія

Тільки є одна проблема: останнє слово залишається за Реалом.

Міланський Інтер має намір оформити трансфер півзахисника Комо Ніко Паса. Про це повідомляє Tyc Sports.

За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" готове зробити пропозицію "ларіджані" у розмірі 58 мільйонів євро за 21-річного аргентинця. Інтер вже контактував із оточенням футболіста щодо можливого переходу.

Нагадаємо, що 50 відсотків прав на Паса, який є вихованцем мадридського Реала, належить "королівському клубу". Також "вершкові" мають право зворотного викупу гравця прописане в трансферній угоді з Комо.

Чинна трудова угода футболіста з клубом розраховане до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

Цього сезону Ніко Пас відіграв за Комо вісім матчів, забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі.