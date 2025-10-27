Італія

Керівництво туринського клубу розглядає відставку хорватського тренера, навіть попри можливу перемогу в наступній грі.

Ігор Тудор залишив посаду головного тренера Ювентуса. Інформацію підтвердили всі провідні італійські інсайдери, зокрема, й Фабріціо Романо. Рішення керівництво клубу повідомило фахівцю вранці 27 жовтня.

Після звільнення хорватського наставника команду терміново передали його асистенту Массимо Брамбіллі, який тимчасово виконуватиме обов’язки головного тренера.

Останнім часом Ювентус демонстрував кризові результати — у чотирьох останніх турах Серії А туринці не забили жодного гола. На цю мить команда посідає восьме місце в чемпіонаті Італії.

Серед можливих кандидатів на заміну розглядаються Лучано Спаллетті, Роберто Манчіні, Раффаеле Паладіно, а також Тіагу Мотта, який був звільнений у березні 2025 року, але досі має чинний контракт із клубом до 2027 року.

Нагадаємо, Ювентус програв Лаціо в матчі Серії А.