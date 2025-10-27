Інше

Ексгравець Манчестер Юнайтед і збірної Португалії захопився витривалістю та мотивацією Кріштіану.

Колишній партнер Кріштіану Роналду по Манчестер Юнайтед і збірній Португалії, півзахисник Нані, висловив переконання, що легендарний форвард може продовжувати кар’єру ще багато років — можливо, навіть до 50-річного віку.

"Кріштіану близький до 1000 голів. Його всі знали ще дуже молодим. Ми швидко зрозуміли, що він особливий, адже був надзвичайно розвиненим гравцем для свого віку. Він грав не з однолітками, а зі старшими футболістами, і поводився з м’ячем фантастично. Він надихав усіх молодих гравців, бо ми бачили, що він робить, і хотіли це повторити", – розповів Нані в інтерв’ю AS.

Говорячи про майбутнє Роналду, колишній футболіст підкреслив його професійне ставлення до фізичної підготовки:

"Не знаю, скільки ще Кріштіану зможе грати. Але точно знаю, що він дуже дбайливо ставиться до свого тіла. Ми бачили японців чи китайців, які грали до 50 років. Не знаю, чи хоче Кріштіану виступати так довго, але поки він грає — він викладається на повну".

Нані також додав, що Роналду сам вирішить, коли настав час завершити кар’єру:

"Думаю, він просто хоче досягти своїх цілей. Можливо, за кілька років захоче спробувати щось нове. Але поки він у футболі, він завжди віддаватиме себе на сто відсотків", — сказав Нані.

Нагадаємо, Роналду забив 950-й гол у кар’єрі.