"Россонері" працюють на бразильському ринку.

Правий вінгер бразильського Васку да Гама Раян знаходиться в полі зору Мілана. Про це повідомляє Даніеле Лонго.

За інформацією джерела, "россонері" серйозно розглядають можливість підписання 19-річного бразильського таланту вже найближчої зими.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 31 грудня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 18 млн. євро.

У складі Васку да Гама Раян забив 19 м'ячів і віддав 2 результативні передачі у 87 матчах в усіх турнірах.