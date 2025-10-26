"Россонері" працюють на бразильському ринку.
Раян, getty images
26 жовтня 2025, 16:53
Правий вінгер бразильського Васку да Гама Раян знаходиться в полі зору Мілана. Про це повідомляє Даніеле Лонго.
За інформацією джерела, "россонері" серйозно розглядають можливість підписання 19-річного бразильського таланту вже найближчої зими.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 31 грудня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 18 млн. євро.
У складі Васку да Гама Раян забив 19 м'ячів і віддав 2 результативні передачі у 87 матчах в усіх турнірах.